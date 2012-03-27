Доделать сайт

Есть два варината до 300 уе и до 500 уе. Нужна програмка, которая будет помогать менеджерам нашей компании составлять коммерческие предложения. ТЗ минимум это составление Коммерческого предложения из готовых материалов(файлов). А ТЗ максимум это когда у каждого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт, начальные варианты работы есть, нужно немного подредактировать, подправить.
в приложении есть тз. а также смотрите файл в корале.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат - оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.
Детальную информацию о проекте скину кандидатам. сразу пишите свои скайпы.
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