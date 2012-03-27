Доделать сайт

Нужно сделать сайт, начальные варианты работы есть, нужно немного подредактировать, подправить.

в приложении есть тз. а также смотрите файл в корале.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат - оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

Детальную информацию о проекте скину кандидатам. сразу пишите свои скайпы.