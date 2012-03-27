Написать PHP скрипт для обработки файла exel

$10
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в exel есть поля таблицы:

Телефон Адрес Организация Категория

в mysql есть таблица markers c такими же полями.

Требуется:

1. привести данные внутри каждого поля к единому виду (пример: Телефон 3–48–23, а не 34823) более подробно обговорим. пример в файле.

2. взять поле Адрес из exel и найти соответствие в поле адрес таблицы markers, если есть соответствие – вписываем данные из exel в markers и удаляем строку из exel, если нет соответсвтия то оставляем строку в exel для дальнейшей обработки.

Если нужно, предоставлю прототип скрипта выбранному исполнителю для упрощения работы. Знающему человеку работы на 10 минут. Оплата по факту., могу предоставить площадку для работы.

PHP
12 лет назад
Myster
Марат 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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