Обработчик формы на php

Нужен обработчик для двух форм.

Поддержка нескольких языков.

Язык разработки Английский.

Кодировка UTF-8

Предусмотреть:

1. Языковые переменные для легкой интеграции формы в существующую структуру сайта

2. Возможность добавления/удаления полей формы прямым редактированием исходного кода. Обработчик формы должен корректно обрабатывать форму после редактирования.

3. Отправка данных на два адреса: служебный + адрес из формы

4. Один обработчик на две формы.

Первая форма в приложении.

Вторая форма проще, для контактов: имя, адрес, тема, поле для ввода.

По обеим формам есть подробное ТЗ, отправлю выбранному исполнителю.

Формы нужно сверстать, они будут встроены в существующий рабочий сайт. Отдельно выдам сверстанные страницы, в которые нужно интегрировать формы.

Оплата вмз после тестирования рабочей формы на вашем хостинге.