Скрипт прокрутки сайта на вордпресс.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задача:

имеем сенсорный монитор, на нем сайт показываем в полном экране (F11). мышка и клава отсутствуют. нужны две кнопки прокрутки верх и вниз ток чтоб плавно или по шагам 1 клик 25% вниз или вверх

12 лет назад
Zikfrid
Дима 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mmyau
Елена 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Интересная на мой взгляд доработка для вордпресс. Оперативно в срок за оптимальные деньги.
Хороший заказчик, оперативная оплата. Было приятно работать!
  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт вопросов-ответов

    Нужен простейший скрипт запросов/ответов: 1. На странице две опции: запросить информацию и ответить на запрос/запросы. 2. Запрос информации: ввод ника, вопроса, мыла, капчи. Данные заносятся в базу и выводятся в списке вопросов. 3. Ответ на вопросы: при нажатии ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Monolith: локальный+публичный фрактальный десктоп

    $500

    Идея в том чтобы заменить рабочий стол ОС новой коллаборативной средой, публичная часть которой в онлайне будет выглядеть точно так же как и в оффлайне. Он позволит пользователю публиковать сколько угодно файлов и папок в один ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт вывода контента

    $50

    Есть скрипт случайного вывода голосовых открыток http://card.romanticcollection.ru/voice_new.php При обновлении страницы открытки меняются. Ссылки ведут на раздел сайта http://card.romanticcollection.ru/voice/ Необходим такой же скрипт для вывода открыток раздела сайта http://card.romanticcollection.ru/grattis/ Проигрыватель открыток и ссылки должны вести в этот раздел.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать конфигуратор труб на сайте на Битрикс

    На сайте http://www.truba-sg1.ru в разделе трубы ПНД конфигуратор по типу, как описано во вложенном файле Конфигуратор для труб ПНД.docx." данная форма просто поможет проще подобрать трубу, т.к. по сути это всего лишь другое ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Увеличить раздел на диске

    Требуется оперативная помощь. Необходимо увеличить размер раздела на диске, для этого нужно сделать следующее: Ниже опубликовал ответ программиста: Добрый вечер. Диск увеличивается как блочное устройство, то есть после увеличения диска в панели управления, Вам будет необходимо самостоятельно увеличить размер ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить форму на сайте с помощью PHP

    $10

    Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад