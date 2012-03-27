Monolith: локальный+публичный фрактальный десктоп

Идея в том чтобы заменить рабочий стол ОС новой коллаборативной средой, публичная часть которой в онлайне будет выглядеть точно так же как и в оффлайне.

Он позволит пользователю публиковать сколько угодно файлов и папок в один клик и совместно работать над файлами и проектами.

- Единый интерфейс на JavaScript

- Работа с локальными файлами - через Firefly, файловый менеджер для Firefox (есть еще идея сделать свой, на Chromium / Chromium OS)

- Публичная страница - через Dropbox API, по сути - веб-интерфейс для Dropbox

Демо интерфейса: http://ubivai.ru/sprut/ft/

Есть более подробное описание

Skype: scv011