Monolith: локальный+публичный фрактальный десктоп

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок96 просмотров
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Идея в том чтобы заменить рабочий стол ОС новой коллаборативной средой, публичная часть которой в онлайне будет выглядеть точно так же как и в оффлайне.

Он позволит пользователю публиковать сколько угодно файлов и папок в один клик и совместно работать над файлами и проектами.

- Единый интерфейс на JavaScript

- Работа с локальными файлами - через Firefly, файловый менеджер для Firefox (есть еще идея сделать свой, на Chromium / Chromium OS)

- Публичная страница - через Dropbox API, по сути - веб-интерфейс для Dropbox

Демо интерфейса: http://ubivai.ru/sprut/ft/

Есть более подробное описание

Skype: scv011

12 лет назад
scv0
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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