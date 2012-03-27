Есть скрипт случайного вывода голосовых открыток http://card.romanticcollection.ru/voice_new.php При обновлении страницы открытки меняются. Ссылки ведут на раздел сайта http://card.romanticcollection.ru/voice/ Необходим такой же скрипт для вывода открыток раздела сайта http://card.romanticcollection.ru/grattis/ Проигрыватель открыток и ссылки должны вести в этот раздел.
Monolith: локальный+публичный фрактальный десктоп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея в том чтобы заменить рабочий стол ОС новой коллаборативной средой, публичная часть которой в онлайне будет выглядеть точно так же как и в оффлайне.
Он позволит пользователю публиковать сколько угодно файлов и папок в один клик и совместно работать над файлами и проектами.
- Единый интерфейс на JavaScript
- Работа с локальными файлами - через Firefly, файловый менеджер для Firefox (есть еще идея сделать свой, на Chromium / Chromium OS)
- Публичная страница - через Dropbox API, по сути - веб-интерфейс для Dropbox
Демо интерфейса: http://ubivai.ru/sprut/ft/
Есть более подробное описание
Skype: scv011
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