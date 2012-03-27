Создать конфигуратор труб на сайте на Битрикс

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На сайте http://www.truba-sg1.ru в разделе трубы ПНД конфигуратор по типу, как описано во вложенном файле Конфигуратор для труб ПНД.docx."
данная форма просто поможет проще подобрать трубу, т.к. по сути это всего лишь другое представление таблицы.
Таблицы с прайсами на продукцию на сайте останутся, но будут ниже. В верху страницы будет табличка с двумя строками для ПЭ 100 и для ПЭ 80 (левый столбец). Второй столбец - выбор SDR - давления (по пять возможных вариантов, взять из прайса на ПНД). Следующий столбец выбор диаметра. После выбора этих двух параметров в оставшихся двух стобцах появляется информация: в третьем толщина стенки (без возможности ее изменить) и в четвертом цена за метр.
Единственным нюансом будет, то что таблица (прайс) имеет пустые ячейки. Т.е. для определенных SDR труба производится начиная с определенного диаметра. Это должно быть отражено в таблице следующим образом: если выбираем SDR 26 для ПЭ 100, то диаметры должны начинаться с 110. И наоборот если человек сначала выбирает диаметр то, SDR должен подставляться только те, которые возможны для данного диаметра. Например для диметра 20 возможен только SDR 11 ( для ПЭ 100)
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