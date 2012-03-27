Веб-клиника проект (или модуль) на 1с-Битрикс

Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс:Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом. Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки ...
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Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс: Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом.
Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки и развития.
Проект веб-клиника представляет из себя систему интерактивного взаимодействия врача (специалиста в области биорезонансной терапии) и пациента. Предлагается реализовать данный проект через систему 1С Битрикс, комплектацию Бизнес. Система авторизации врачей/пациентов, а также оплата консультаций будет проходить через собственную паспортную систему + собственный бэк-офис. Необходимо предусмотреть выгрузку данных через XML-интерфейсы, что позволит в дальнейшем реализовать приложение на iOS / Android / Blackberry / Windows.
Главная страница веб-клиники
На главной странице веб-клиники присутствует приветственный текст. Послание пациентам. Послание врачам. + Статистика:
- количество врачей;
- количество пациентов;
- количество проведенных консультаций;
- количество успешных консультаций, после которых пациент выздоровел или пошел на поправку.
Техническое задание имеется. ДИЗАЙНА не требуется. Возможно только интеграция готового.
Требуется на тестовом шаблоне и системе собрать РАБОЧИЙ функционал, согласно технического задания.
Срок оговариватся, оплата: или предоплаты этапами, по готовности или сделана часть 50%, 50% в конце.
Форма оплаты, не имеет значения. Нал, безнал, электронки.
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