Веб-клиника проект (или модуль) на 1с-Битрикс

Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс: Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом.

Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки и развития.

Проект веб-клиника представляет из себя систему интерактивного взаимодействия врача (специалиста в области биорезонансной терапии) и пациента. Предлагается реализовать данный проект через систему 1С Битрикс, комплектацию Бизнес. Система авторизации врачей/пациентов, а также оплата консультаций будет проходить через собственную паспортную систему + собственный бэк-офис. Необходимо предусмотреть выгрузку данных через XML-интерфейсы, что позволит в дальнейшем реализовать приложение на iOS / Android / Blackberry / Windows.

Главная страница веб-клиники

На главной странице веб-клиники присутствует приветственный текст. Послание пациентам. Послание врачам. + Статистика:

- количество врачей;

- количество пациентов;

- количество проведенных консультаций;

- количество успешных консультаций, после которых пациент выздоровел или пошел на поправку.

Техническое задание имеется. ДИЗАЙНА не требуется. Возможно только интеграция готового.

Требуется на тестовом шаблоне и системе собрать РАБОЧИЙ функционал, согласно технического задания.

Срок оговариватся, оплата: или предоплаты этапами, по готовности или сделана часть 50%, 50% в конце.

Форма оплаты, не имеет значения. Нал, безнал, электронки.