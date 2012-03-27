Веб-клиника проект (или модуль) на 1с-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс: Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом.

Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки и развития.

Проект веб-клиника представляет из себя систему интерактивного взаимодействия врача (специалиста в области биорезонансной терапии) и пациента. Предлагается реализовать данный проект через систему 1С Битрикс, комплектацию Бизнес. Система авторизации врачей/пациентов, а также оплата консультаций будет проходить через собственную паспортную систему + собственный бэк-офис. Необходимо предусмотреть выгрузку данных через XML-интерфейсы, что позволит в дальнейшем реализовать приложение на iOS / Android / Blackberry / Windows.

Главная страница веб-клиники

На главной странице веб-клиники присутствует приветственный текст. Послание пациентам. Послание врачам. + Статистика:

- количество врачей;

- количество пациентов;

- количество проведенных консультаций;

- количество успешных консультаций, после которых пациент выздоровел или пошел на поправку.

Техническое задание имеется. ДИЗАЙНА не требуется. Возможно только интеграция готового.

Требуется на тестовом шаблоне и системе собрать РАБОЧИЙ функционал, согласно технического задания.

Срок оговариватся, оплата: или предоплаты этапами, по готовности или сделана часть 50%, 50% в конце.

Форма оплаты, не имеет значения. Нал, безнал, электронки.

12 лет назад
vladbabiy
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов
  • Похожие заказы

  • Биржевой проект (или модуль) на 1С-Битрикс

    $2500

    Требуется создать проект (или модуль для 1с-Битрикс:Бизнес) (без дизайна) на CMS 1С-Битрикс. Хотелось бы сотрудничать с серьёзной студией (одобрена, сертифицирована Битрикс) или тщательно сертифицированным Битрикс специалистом. Возможна дальнейшая работа с организацией или специалистом по вопросам поддержки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под управлением Битрикс - доработки.

    Организация загрузки прайс-листов пользователями с последующим поиском в прайсах и отправкой заявок выбранным поставщикам. Внутренняя оптимизация. Есть и другие задачи - по договоренности. http://radiocomponent.net

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вытащить инфу с сайта

    $50

    нужно со всех необходимых нам разделов выдернуть инфу и уложить её в sql ( написать парсер) где по оддельности будут лежать параметры товара : марка модель артикул цена производитель, страна и т.д http://supertuning.ru

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Битрикс

    задача такова сделать сайт на котором будет база запчастей, манагер выбирает в базе нужные запчасти присваивает им дополнительные поля, сохраняет.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт заполнения товарами участниками Virtuemart

    $250

    Joomla + Virtuemart. Нужен плагин для Joomla + Virtuemart: Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств. Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную. Участник может заполнять и редактировать свои не ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дописать Lof ArticlesSlideShow Module

    На сайте: http://smart2tech.ru/ На главной станице стоит крутилка для баннеров. Сделана она на на Lof ArticlesSlideShow Module Этот модуль берет для 3х баннеров картинки + тайтлы + описание из статьи - но и ссылается на эти же 3 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер для Adwords и Директ

    $330

    Нужно написать парсер для Google Adwords и Яндекс.Директ Какие данные нужны: Adwords - берем из инструмента "Оценщик трафика": запросов локальных в месяц, средняя стоимость клика, оценка первого места, кол-во кликов в месяц для первого места Директ - берем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование и вёрстка 1С-Битрикс

    Требуется человек, для выполнения ряда работ по сайтам на движке 1С-Битрикс. Примерный фронт работ: - удалить кнопку "печать" и дубли страниц, которые благодаря этой кнопке появились; - организовать 301 редирект с домена ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Торрент трекер для xenforo

    $300

    Добрый день. Ищу программиста, способного релизовать торрент трекер для XenForo. Анансер писать не нужно! Трекер на основе XBT. Что нужно: Загрузка торрент файла. Добавление своего анонсера (url). ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад