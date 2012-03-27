На сайте: http://smart2tech.ru/ На главной станице стоит крутилка для баннеров. Сделана она на на Lof ArticlesSlideShow Module Этот модуль берет для 3х баннеров картинки + тайтлы + описание из статьи - но и ссылается на эти же 3 ...
Скрипт заполнения товарами участниками Virtuemart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla + Virtuemart.
Нужен плагин для Joomla + Virtuemart:
Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств.
Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную.
Участник может заполнять и редактировать свои не заполненные товары: будь-то описание или же загрузка фотографий...
Что бы не было конфликтов, что заполняет два человека, можно резервировать товар на логин заполнявшего.
После заполнения товара высвечивается логин заполнявшего.
Администратор выставляет цену за заполнение товара.
После подтверждения заполнения, администратор начисляет средства работнику.
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