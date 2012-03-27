Скрипт заполнения товарами участниками Virtuemart

Joomla + Virtuemart.

Нужен плагин для Joomla + Virtuemart:

Прикрепить к определенной группе зарегистрированных участников денежные средства. кнопку заказа на вывод средств.

Историю и статистику заполнений и заработанные деньги. деньги выводятся вручную.

Участник может заполнять и редактировать свои не заполненные товары: будь-то описание или же загрузка фотографий...

Что бы не было конфликтов, что заполняет два человека, можно резервировать товар на логин заполнявшего.

После заполнения товара высвечивается логин заполнявшего.

Администратор выставляет цену за заполнение товара.

После подтверждения заполнения, администратор начисляет средства работнику.