Интернет-магазин

1. На сайте http://teatr-sovremennik.ru в форму иногда приходят спам Надо попробовать победить этот спам без капчи. (например, скрытое поле ввести, которое только роботы будут заполнять) 2. Добавить в письмо поле «со страницы какого спектакля пришла заявка», которое бы заполнялось автоматически. Там ...