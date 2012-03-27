Разработка 2 модулей для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Нужна разработка под WP следующих модулей (плагинов).

1. Добавление картинок для каждого поста и их отображение в виде слайдера (пример http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-53135/ — основная картинка + слева превьюшки)

Добавление картинок должно происходить со страницы добавления записи. Картинки привязываются к записи (а не вставляются в тело записи) через отдельное меню. При добавлении картинки, редактор обязан указать подпись к картинке (она же title) и ALT

2. Привязка видео к постам.

У каждой записи (материала) имеется два вида контента — текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса. Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора). Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример — плагин WP-Youtube)

Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)

По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи

Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.

В комментах обязательно указывайте, за какую сумму готовы выполнить работу + сроки

WordPress
12 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
f0cus
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
12 лет назад
$200
5 дней
Заказывал разработку 2-х модулей для WP. Нашел исполнителя через Weblancer и принял его заявку, предварительно уточнив все моменты по работе. Во-первых, в указанные сроки работа не была выполнена. Но это мелочи, так бывает всегда, если работаешь с программистами (уже был негативный опыт): болезни свои и семьи, отъезды и поездки, неожиданные поломки интернета на неделю... Во-вторых, работа не была выполнена до конца! Первая часть - разработка слайдера - была выполнена и оплачена, все доработки оперативно вносились. За это я заплатил 100 WMZ. Вторая часть работы - разработка другого вывода контента - не была доведена до конца, несмотря на увеличенный исполнителем бюджет до 150 WMZ. Последняя версия была оплачена заранее, но доработки не сделаны, в связи с чем модуль не пригоден к использованию. Скриншоты: Переводы через WebMoney http://disdain.ru/manuscript/001.jpg Невыполненные доработки http://disdain.ru/manuscript/002.jpg Невыполненные обещания http://disdain.ru/manuscript/003.jpg Мои требования к исполнителю просты: либо возвращайте деньги, либо доделывайте плагин до конца - сейчас он непригоден для использования. 29 мая данное требование было отправлено по электронной почте и ICQ. Ответа до сих пор нет.
Человек лжец. И у меня есть обоснования это доказать. Из-за какой-то мухи размыл слона без основания. По уважительной причине не могу выйти с ним на связь, теперь он пишет тут, что я ему вроде бы совсем ничего не делал... Хотя за дешевую цену, было сделано два серьезных проекта. Делайте выводы.