Разработка 2 модулей для Wordpress

Нужна разработка под WP следующих модулей (плагинов).

1. Добавление картинок для каждого поста и их отображение в виде слайдера (пример http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-53135/ — основная картинка + слева превьюшки)

Добавление картинок должно происходить со страницы добавления записи. Картинки привязываются к записи (а не вставляются в тело записи) через отдельное меню. При добавлении картинки, редактор обязан указать подпись к картинке (она же title) и ALT

2. Привязка видео к постам.

У каждой записи (материала) имеется два вида контента — текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса. Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора). Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример — плагин WP-Youtube)

Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)

По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи

Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.

В комментах обязательно указывайте, за какую сумму готовы выполнить работу + сроки