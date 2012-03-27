Разработка 2 модулей для Wordpress

Не работает страница 404(уже готовая) на сайте http://dev.marblexinc.com/ к примеру http://dev.marblexinc.com/sdfsdfs которая не существует должна redirect на 404.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка под WP следующих модулей (плагинов).
1. Добавление картинок для каждого поста и их отображение в виде слайдера (пример http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-53135/ — основная картинка + слева превьюшки)
Добавление картинок должно происходить со страницы добавления записи. Картинки привязываются к записи (а не вставляются в тело записи) через отдельное меню. При добавлении картинки, редактор обязан указать подпись к картинке (она же title) и ALT
2. Привязка видео к постам.
У каждой записи (материала) имеется два вида контента — текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса. Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора). Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример — плагин WP-Youtube)
Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)
По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи
Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.
В комментах обязательно указывайте, за какую сумму готовы выполнить работу + сроки
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется программист на Битрикс - доработка сайта, программные правки + верстка. Подробности в аську 311-501-887Закрыт12 лет назад
Исходные данные - список ключевых слов (не обязательно из 1 слова). Задание делится на 2 части. 1 - парсер ключей 2 - съем позиций нашего сайта по этим ключам. Часть 1: Берем любой ключ, например - платья (список ...Закрыт12 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт на битрикс. В приложении описание задачи. Пожалуйста сразу указывайте срок и стоимость.Закрыт12 лет назад
Требуется програмист для дороботок сайта (интернет-магазина)на битрикс. 1)подключение платежных систем 2)дороботка структуры 3)настройка акций. 4)работы по улучшению каталога.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Ресурс www.flat.net.ua Движок самодельный. HTML+PHP+MySql+JavaScript, Ajax, jQuery Базы данных — MySql. Ресурсоемкий проект! Основные задачи для разработки: 1."Админка" 2.Кабинет пользователя 3."Прикрутить оплаты" 4.Исправить ошибки (вывод информации, кросбраузерность) 5.Дальнейшая поддержка ресурса! БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! В вложении перечень всех требуемых доработок с % готовности (модулей)Закрыт12 лет назад
Нужно сделать простенький мод для smf 1.1.16. Подробности в icq 610182309Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт, в котором есть каталог товаров. Необходимо сделать возможность расчета пластиковыми картами. Это главное. Веб-мани, Киви, Я.Деньги и т.п. сервисы - дополнительный плюс. Сайт на WordPress. Помощь в движке окажу. Если кто знает как реализовать оплату ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Для Ubuntu 12.04 необходимо разработать графический скрипт (и упаковать в .deb пакет), который позволит пользователю после предустановленной системы внести следующую информацию: 1. Имя пользователя 2. Пароль 3. Автоматически / Не автоматически входить в систему 4. Шифровать / Не шифровать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужна такая вот форма, как на этом сайте. http://tinkov.com/bizsekrety/N/136 Основная фишка в том, что пользователь из любой сети может оставить комментарий на сайте.Закрыт12 лет назад