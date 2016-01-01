Нужно сделать простенький мод для smf

Доброго времени суток,Господа. Необходим человек с опытом в сфере cs 1.6 для создания Masterserv.vdf Все вопросы на мыло: [email protected] Спасибо за внимание!
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