Правки в php на моих сайтах

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки107 просмотров
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Необходим php программист для выполнения не больших правок в php файлах на нескольких моих сайтах

I C Q : 366 - 892 - 443

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PHP
12 лет назад
WEB_PROFESSIONAL
Михаил 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва