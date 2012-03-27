Правки в php на моих сайтах

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Задача состоит в чём: Есть "сms simpla", нужно практически разделить магазин на 2 полноценные части (мужское и женское). Отличный пример того, что мне нужно, это shop.helen-marlen.com. Возможно у вас есть свои идеи, по поводу подобной ...