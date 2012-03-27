Masterserver

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток,Господа.

Необходим человек с опытом в сфере cs 1.6 для создания Masterserv.vdf

Все вопросы на мыло: [email protected]

Спасибо за внимание!

11 лет назад
candro
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка Web-интерфейса к VoIP-шлюзу

    $500

    Дано - готовый web-интерфейс к VoIP-шлюзу, написанный на PHP и использующий phpLiteAdmin (http://phpliteadmin.googlecode.com). Интерфейс хранит параметры в SQLite и на выходе генерит текстовые конфиги и делает системные вызовы. Необходимо - сделать рефакторинг что бы код стал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать редирект

    Необходимо написать редирект 302 по реферу на php, те кто заходят с поисковика должно редиректить на один урл, те кто заходят на прямую, на другой урл.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Чат для сайта со встроенным переводчиком

    Прежде, чем войти в чат, пользователь регистрируется, указывает свое имя и фамилию, желаемый логин и пароль, email-адрес, который для успешной регистрации необходимо верифицировать! В чате у каждого пользователя есть кабинет с настройками, где он указывает желаемый ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разделить магазин на 2 части.

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Задача состоит в чём: Есть "сms simpla", нужно практически разделить магазин на 2 полноценные части (мужское и женское). Отличный пример того, что мне нужно, это shop.helen-marlen.com. Возможно у вас есть свои идеи, по поводу подобной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Портал

    Необходимо сделать портал - аппликейшен (https:\\ip или доменное имя), вход по логину и паролю возможности - выкладывать и радактировать документы, файл архив - сервер баз данных ( сервер может быть как паблик, так и за ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад