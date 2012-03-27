Masterserver

Дано - готовый web-интерфейс к VoIP-шлюзу, написанный на PHP и использующий phpLiteAdmin (http://phpliteadmin.googlecode.com). Интерфейс хранит параметры в SQLite и на выходе генерит текстовые конфиги и делает системные вызовы. Необходимо - сделать рефакторинг что бы код стал ...
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Доброго времени суток,Господа.
Необходим человек с опытом в сфере cs 1.6 для создания Masterserv.vdf
Все вопросы на мыло: [email protected]
Спасибо за внимание!
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