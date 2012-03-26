Каталог проектов для WP

Здравствуйте, У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло. Требуется ...