Портал - соц. сеть

Требуется опытный специалист-программист PHP, возможно команда.

требование — опыт работы с крупными проектами, разработка отказоустойчивых и взломостойких порталов с богатой функциональностью.

студентов и начинающих просьба не беспокоить.

по проекту: это будет смесь социальной сети с порталом трудоустройства, плюс всякие дополнительные фишки.

прошу откликнуться кто готов к конструктивному диалогу.

также будет кодирование, хранение и трансляция загружаемого видео

ТЗ пока еще в стадии доработки. проект не на один месяц.

особенности:

1. Персональные страницы пользователей (соответствующих ролей в системе);

2. Социальные функции:

- Друзья;

- Приглашения;

- Подписка;

- Рекомендации;

- Портфолио / фотоальбомы;

- Личные сообщения;

- Подсистема определения пользователя онлайн;

- Стена / комментарии;

- Сообщества;

- Иерархия прав доступа;

- Фотоальбомы;

- Форум;

- Объявления;

- Приглашения;

- Вступить/покинуть;

- Календарь событий;

- Управление личными данными и настройками;

- Блоги;

3. Подсистема иерархии прав доступа пользователей;

4. Резюме;

5. Вакансии;

6. Тренинги;

7. Подсистема загрузки изображений;

8. Подсистема загрузки и конвертации видео;

9. Клиентское программирование на уровне Adobe Flash (ActionScript) для реализации отображения видео и работой с веб-камерой;

10 Раздел ТВ;

11 Подсистема поиска;

12. Закладки на резюме (папки);

13. Мероприятия;

14 Разработка ядра системы и базового функционала для наращивания описанных сервисов;