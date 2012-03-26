Портал - соц. сеть

Нужно сделать сайт наподобие ivi.ru или youtube.com с возможностью просмотра роликов онлайн. Сайт должен поддерживать 50 языков. Система регистрации. Желательно использовать несамописный движок, который поддерживает систему шаблонов (чтобы было легко поменять дизайн в будущем), ц, добавления ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный специалист-программист PHP, возможно команда.
требование — опыт работы с крупными проектами, разработка отказоустойчивых и взломостойких порталов с богатой функциональностью.
студентов и начинающих просьба не беспокоить.
по проекту: это будет смесь социальной сети с порталом трудоустройства, плюс всякие дополнительные фишки.
прошу откликнуться кто готов к конструктивному диалогу.
также будет кодирование, хранение и трансляция загружаемого видео
ТЗ пока еще в стадии доработки. проект не на один месяц.
особенности:
1. Персональные страницы пользователей (соответствующих ролей в системе);
2. Социальные функции:
- Друзья;
- Приглашения;
- Подписка;
- Рекомендации;
- Портфолио / фотоальбомы;
- Личные сообщения;
- Подсистема определения пользователя онлайн;
- Стена / комментарии;
- Сообщества;
- Иерархия прав доступа;
- Фотоальбомы;
- Форум;
- Объявления;
- Приглашения;
- Вступить/покинуть;
- Календарь событий;
- Управление личными данными и настройками;
- Блоги;
3. Подсистема иерархии прав доступа пользователей;
4. Резюме;
5. Вакансии;
6. Тренинги;
7. Подсистема загрузки изображений;
8. Подсистема загрузки и конвертации видео;
9. Клиентское программирование на уровне Adobe Flash (ActionScript) для реализации отображения видео и работой с веб-камерой;
10 Раздел ТВ;
11 Подсистема поиска;
12. Закладки на резюме (папки);
13. Мероприятия;
14 Разработка ядра системы и базового функционала для наращивания описанных сервисов;
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