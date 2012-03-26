Написание "конфигуратора" на CakePHP

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло.

Требуется опытный программист на CakePHP для написания конфигуратора для данного скрипта. Что примерно необходимо:

- выбор изображения самого окна (окно может быть в виде телевизора, телефона и т.д.). Нужна возможность выбирать его оформление из базы определенных изображений, или залить свое

- выбор backgrounda

- выбор заголовка, шрифта, цвета и т.д.

- задержка при открытии

а также много других функций, которые я обсужу с исполнителем.

Нужен приятный и удобный интерфейс для конфигурирования, который бы вписывался в общую "тему" админки. Понадобятся также некоторые динамические эффекты на JavaScript (например, плавная прокрутка изображения при выборе и т.д.). Также, любые изменения в конфигурации должны сразу-же отображаться пользователю (т.е. перед ним должен быть изображен макет этого окна)

PHP
12 лет назад
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Оценка транспортных средств

    Требуется скрипт оценки автомобилей на нашем сайте. У нас в SQL хранится база автомобилей (около 127 тыс.) с ценами. Необходимо готовое решение, с размещением на сайте, по аналогии с http://auto.yandex.ru/avg-price.xml. Исходные данные берутся из нашей базы. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для образовательного сайта

    $300

    Создание или редактирование шаблона для образовательного сайта на базе бесплатных CMS + минимальное заполнение. Есть уже развернутый на хостинге сайт на базе framework shape5 для joomla, подходящий под оформление сайта, нет времени его отредактировать. Подробности ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мониторинг проектов HYIP

    $500

    Нужно написать на php различные приложения для мониторинга проектов Скрипт написан на php с открытым кодом, движок http://www.buy4php.com/premium_hyip_lister_2011.php Нужно сделать различные дополнения: Добавления: RSS Дополнительные пункты-строки: Которые добавлялись в админке, заносились в базу и отображались на страницы - новые форумы - статьи Желательно чтобы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Решить проблему с рассылками на форуме

    Проблема с рассылками на форуме. Тема письма содержит набор символов вместо текста. Надо везде исправить тему письма (уведомления о новой теме на форуме, о регистрации нового пользователя и т. д.). Так же необходимо включить уведомления о новых темах ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • MongoDB ускорить

    $100

    Здравствуйте. Значит на серваке стоит моногоДБ. Записей от 100 000. выборка происходит через mapreduce. выборка происходит очень долго. нужна консультация и помощь по вопросу оптимизации.

    MongoDB
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Google + автоматическое "нажатие" на "+1"

    нужна функция на любом языке, желательно c# или vb Вид примерно такой /* cookies - будут получены с помощью авторизации в гугле (вам писать этого не нужно, можете вставить куки прямо с браузера, авторизовавшись ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад