Написание "конфигуратора" на CakePHP

Требуется скрипт оценки автомобилей на нашем сайте. У нас в SQL хранится база автомобилей (около 127 тыс.) с ценами. Необходимо готовое решение, с размещением на сайте, по аналогии с http://auto.yandex.ru/avg-price.xml. Исходные данные берутся из нашей базы. ...
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Здравствуйте,
У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло.
Требуется опытный программист на CakePHP для написания конфигуратора для данного скрипта. Что примерно необходимо:
- выбор изображения самого окна (окно может быть в виде телевизора, телефона и т.д.). Нужна возможность выбирать его оформление из базы определенных изображений, или залить свое
- выбор backgrounda
- выбор заголовка, шрифта, цвета и т.д.
- задержка при открытии
а также много других функций, которые я обсужу с исполнителем.
Нужен приятный и удобный интерфейс для конфигурирования, который бы вписывался в общую "тему" админки. Понадобятся также некоторые динамические эффекты на JavaScript (например, плавная прокрутка изображения при выборе и т.д.). Также, любые изменения в конфигурации должны сразу-же отображаться пользователю (т.е. перед ним должен быть изображен макет этого окна)
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