Написание "конфигуратора" на CakePHP

Здравствуйте,

У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло.

Требуется опытный программист на CakePHP для написания конфигуратора для данного скрипта. Что примерно необходимо:

- выбор изображения самого окна (окно может быть в виде телевизора, телефона и т.д.). Нужна возможность выбирать его оформление из базы определенных изображений, или залить свое

- выбор backgrounda

- выбор заголовка, шрифта, цвета и т.д.

- задержка при открытии

а также много других функций, которые я обсужу с исполнителем.

Нужен приятный и удобный интерфейс для конфигурирования, который бы вписывался в общую "тему" админки. Понадобятся также некоторые динамические эффекты на JavaScript (например, плавная прокрутка изображения при выборе и т.д.). Также, любые изменения в конфигурации должны сразу-же отображаться пользователю (т.е. перед ним должен быть изображен макет этого окна)