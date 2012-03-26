Google + автоматическое "нажатие" на "+1"

нужна функция на любом языке, желательно c# или vb

Вид примерно такой

/*

cookies - будут получены с помощью авторизации в гугле (вам писать этого не нужно, можете вставить куки прямо с браузера, авторизовавшись там). может быть просто строка вида "Cookie: x=y; a=b" Как вам удобнее

Url - сайт где нажимать кнопку,

например http://goo.gl/ZtM5l

Там есть кнопка +1 Recommend this on Google.

proxy - прокси у которого установлены Credentials (System.Net.NetworkCredentials) (прокси с авторизацией)

*/

void GooglePlusOne (CookieContainer cookies , string Url , WebProxy proxy) {

//функция делает запросы для нажатия кнопки +1

// в крайнем случае сделайте через веб броузер, но важно чтоб поддерживало прокси с авторизацией и установку куки

}