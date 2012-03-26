Создание сайта мебельной компании

Нужна доработка сайта на DLE. Есть список багов, Есть модули, которые нужно установить. Работы не очень много. Желательно сделать все за 1-2 дня. Стучите в асю!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт производителя мягкой мебели.Фирменный стиль есть и логотип тоже.Есть и дизайн.
ТЗ будет.
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