Оформление заказа в одну страницу

Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом? Так же перестали открываться изображения товаров в ...