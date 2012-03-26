Связать калькулятор с Paypal

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка86 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем!

Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку

данные из калькулятора (сумму для оплаты).

калькулятор на странице — http://livehelp-software.com/pricing#

Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения.

Спасибо!

12 лет назад
juliarybka
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад