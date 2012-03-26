Связать калькулятор с Paypal

Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом? Так же перестали открываться изображения товаров в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку
данные из калькулятора (сумму для оплаты).
калькулятор на странице — http://livehelp-software.com/pricing#
Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения.
Спасибо!
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