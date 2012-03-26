Устранить неполадки в Virtuemart

Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом?

Так же перестали открываться изображения товаров в lightbox.

Сайт: http://votokam.ru/

Таким образом, нужно выполнить 2 задачи:

- сделать так, чтобы работало добавление товара в корзину;

- сделать так, чтобы увеличенные картинки товаров открывались в lightbox.

С вас сроки и стоимость.