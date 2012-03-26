Устранить неполадки в Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Не добавляются товары в корзину. В базе данных все в порядке, проблема в самой Virtuemart. При переезде сайта не удалось перенести файлы /administrator/components/com_virtuemart/html/shop.infopage.php и shop.infopage.tpl.php, возможно проблема в этом?

Так же перестали открываться изображения товаров в lightbox.

Сайт: http://votokam.ru/

Таким образом, нужно выполнить 2 задачи:

- сделать так, чтобы работало добавление товара в корзину;

- сделать так, чтобы увеличенные картинки товаров открывались в lightbox.

С вас сроки и стоимость.

Virtuemart
12 лет назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
denfreelancer
Денис 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$20
1 день