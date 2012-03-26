Требуется парсер для отслеживания недавно зарегестрированных доменов с заданными параметрами. например: домен содержащий слово NEWS, с возможностью сортировки по датам.

Парсер должен сливать информацию со всех сайтов-регистраторов таких как: nic.ru, reg.ru и с зоной .com.

Программа должна работать напрямую с регистраторами, т.е. с первоисточниками. Необходимо 3 поля: маска для поиска, начальная дата, конечная дата. Нажимаем на кнопку получаем список сайтов в виде ссылок.