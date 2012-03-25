Написать 2 bash-скрипта

Есть дизайн. Основная суть сайта: *каталог товаров для ремонта: двери (например) *компании регистрируются, выбирают те позиции, которые они продают. *пользователь ищет себе дверь, ему показываются фирмы, их рейтинги, отзывы. *у каждой фирмы есть свой минисайт (поддомен), где есть их ...