Написать 2 bash-скрипта

Добрый день! Нужен php скрипт. Суть такая. Есть сайт, на котором стоит простой редирект на партнёрскую программу. и Гугл аналитика.. Пользователи попадают на сайт по ссылке вида: http://sait.ru/?utm_medium=[REF]&utm_content=[ID] где [REF] - сайт источник [ID] - номер рекламного материала. После чего данные о пользователе отправляются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 2 скрипта на баше, задание в приложении.
Обязательные условия:
1. Комментарии каждой строчки
2. Сделать сегодня
Предложения и цены в личку или ниже.
Спасибо
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