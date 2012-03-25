Разработка плагина поиска для WordPress

Необходимо, доработав стандартный функционал ИМ на OpenCart, получить: - функционал аналогичный сайту otto.ru - наличие удобного импорта из CSV файлов, а именно из программы Excell. Буду ждать предложений с расценками на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать плагин "конструктор форм поиска" под WP. ТЗ во вложении.
Присылайте, пожалуйста, сроки и стоимость вашей работы.
Базы для тестирования нет, плагин нужен для будущего проекта.
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