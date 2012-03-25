Скрипт для формирования прайс-листа.

- Интернет-магазин (motoya.ru). Движок - shop-script, хостинг - delohost.ru, MySQL, PHP.

- Некоторые группы товаров продаются оптом, где-то 50% от общего количества товаров на витрине.

- Необходимо вытащить по одной (главной) фотографии этих товаров с сайта, отнять некоторый заранее введенный % скидки и сформировать красивый прайс-лист в формате xls, 4 колонки:

1. Название товара.

2. Фото.

3. Возможные цвета и размеры.

4. Цена.

- Видимо, первым делом нужно ввести для товаров на сайте дополнительное поле «включать в прайс-лист» (возможны и другие варианты, но пока нет идей).

Бюджет еще не определен (ждем предложений). В дальнейшем по договоренности возможна доработка скрипта (например, опция формирования с фотографиями или без, синхронизация с 1С).

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