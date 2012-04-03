Создать калькулятор расчета стоимости

Нужно создать калькулятор для сайта. Привязку к движку можно не делать, только администраторскую панель для ввода чисел. В администраторской панели должна быть возможность изменять цену на материалы. Эскиз в приложении.

После ввода чисел калькулятор должен указывать цену товара.

На эскизе отмечены красным цветом то, что должен посчитать калькулятор. Общая стоимость рассчитывается последней формулой.