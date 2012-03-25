Доделать биллинг Joomla1.5 + AUP+JDownloads

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки100 просмотров
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Сайт на Joomla 1.5 + Jdownloads 1.8 + AlphaUserPoints + Jomsocial 1.2.4. Что нужно доделать:

пользователь загружает файл, выставляет на него цену. Другой пользователь может купить этот файл (Webmoney, SMSCoin ...). Деньги идут на счет пользователя-продавца и он сможет по достижении определенной суммы вывести на Webmoney. (минус комиссия сайта).

Потробности дополнительно.

Joomla
12 лет назад
tol822
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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