Разработка компонента (калькулятор) для Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые!!

Мне нужен калькулятор для Joomla 2.5. Нужен компонент, т.к. со временем он будет расширяться и улучшаться.

Калькулятор будет очень простой, поэтому сегодняшнего дня на это более, чем достаточно!!

Конкретнее: 4 поля, при вводе в каждое поле значение, сумма поля будет меняться. (знач. 2кв.м. х 10.000 = сумма 20.000 руб.). + 4-5 полей (с возможностью добавления/изменения/удаления) при выборе галочкой сумма меняется.

Joomla
12 лет назад
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
denfreelancer
Денис 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$35
1 день
Быстрое выполнение работы. Спасибо за хорошую работу и за потраченное не зря время))
  • Похожие заказы

  • Скрипт для пакетной обработки таблиц Word

    $50

    Необходимо написать скрипт для автоматизации проверки тестов: Есть около 1000 файлов .doc Нужно: 1) Открыть файл Word. Если он содержит заполненную таблицу с ответами, передать в обработку, если нет (таблица пустая или в файле находится картинка) — отметить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка контроллера на Yii framework

    $100

    Требуется разработать контролер для каталога товаров: Что нужно: 1. загрузка файла прайс листа на сервер в формате *.csv, *.xml, *.xls 2. хранение файлов прайса на сервере с возможностью удаления 2. парсинг файла и импорт в базу mysql, по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Убрать проверку логина/пароля по бд, захардкодить

    Описание задачи в приложении. Исходники вышлю в ответ на заявку. Оценка - после того как просмотрите исходники. ВНИМАНИЕ!! Задача срочная, нужно сделать прямо сейчас, т.е. в течение 2-4 часов (до 12-13:00 по Киеву). Чем быстрее тем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер новостей

    $250

    Нужен парсер новостного блока с главной страницы сайта и остатков из каталога для 5-6 категорий товаров с этого же сайта. - Скрипт сбора новостей должен запускаться по расписанию (раз в 30 мин) и записи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переписать функцию добавления данных в базу MySQL

    $7

    Суть. Есть модуль под DLE, который разрабатывался под кодировку Windows-1251. Сейчас встал вопрос на переход к UTF-8 кодировке, и модуль перестал работать корректно. Что делает модуль? Берет значение из строки и преобразует его с помощью функции ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Меню на флеш

    $100

    Нужно переделать флешку из шапки сайта image-company.org. Никаких исходников нет, поэтому, возможно, придется переделывать с нуля. На всякий случай добавляю флешку во вложение. Что нужно. 1. Увеличить ширину до 1000px (высоту пропорционально) 2. Исправить пункты меню. 2.1. Добавить страницы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт поисковика (php)

    Здравствуйте, фрилансеры! Требуется разработать поисковик (локальный) по html содержимому, желательно с комментариями. Необходимо реализовать следующие обязательные компоненты: 1. spider (паук), который сканируюет страницы и собирает ссылки 2. индексатор (построение прямого, инвертированного списка терминов, определение ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад