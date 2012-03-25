Разработка компонента (калькулятор) для Joomla 2.5

Здравствуйте уважаемые!!

Мне нужен калькулятор для Joomla 2.5. Нужен компонент, т.к. со временем он будет расширяться и улучшаться.

Калькулятор будет очень простой, поэтому сегодняшнего дня на это более, чем достаточно!!

Конкретнее: 4 поля, при вводе в каждое поле значение, сумма поля будет меняться. (знач. 2кв.м. х 10.000 = сумма 20.000 руб.). + 4-5 полей (с возможностью добавления/изменения/удаления) при выборе галочкой сумма меняется.