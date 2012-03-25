Необходимо написать скрипт для автоматизации проверки тестов: Есть около 1000 файлов .doc Нужно: 1) Открыть файл Word. Если он содержит заполненную таблицу с ответами, передать в обработку, если нет (таблица пустая или в файле находится картинка) — отметить ...
Разработка компонента (калькулятор) для Joomla 2.5
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Здравствуйте уважаемые!!
Мне нужен калькулятор для Joomla 2.5. Нужен компонент, т.к. со временем он будет расширяться и улучшаться.
Калькулятор будет очень простой, поэтому сегодняшнего дня на это более, чем достаточно!!
Конкретнее: 4 поля, при вводе в каждое поле значение, сумма поля будет меняться. (знач. 2кв.м. х 10.000 = сумма 20.000 руб.). + 4-5 полей (с возможностью добавления/изменения/удаления) при выборе галочкой сумма меняется.
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