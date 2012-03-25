Разработка контроллера на Yii framework

Описание задачи в приложении. Исходники вышлю в ответ на заявку. Оценка - после того как просмотрите исходники. ВНИМАНИЕ!! Задача срочная, нужно сделать прямо сейчас, т.е. в течение 2-4 часов (до 12-13:00 по Киеву). Чем быстрее тем ...