Скрипт для пакетной обработки таблиц Word

Необходимо написать скрипт для автоматизации проверки тестов:

Есть около 1000 файлов .doc

Нужно:

1) Открыть файл Word. Если он содержит заполненную таблицу с ответами, передать в обработку, если нет (таблица пустая или в файле находится картинка) — отметить для ручной проверки.

2) Обработать таблицу из файла Word (Убрать лишние символы (скобки, точки и т.д).

3) Сравнить значения в таблице с ответами, поставить баллы в зависимости от количества правильных ответов.

4) Создать таблицу xls и занести туда следующие данные: ФИО (берётся из файла word) названия тестов (берётся из файла word) и оценки по ним (расчитываются скриптом), ссылка на файл-оригинал.