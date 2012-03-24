Cкрипт парсинга флеш-игр и картинок к ним

Напишите скрипт парсинга флеш игр и картинок к ним и прикрутить к парсеру рерайтер для описания игр. Скрипт должен находить заданную категорию игр и парсить их на мой сайт в нужную категорию. Парсить должен по заданному времени и количеству и чтоб не повторял спарсенные игры. Спасибо. Жду ваших цен