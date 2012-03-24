Cкрипт парсинга флеш-игр и картинок к ним

Есть готовый дизайн и верстка, нужно "посадить" верстку на CMS, цена вопроса 300 долларов, срок 3-ри недели придерживаясь прикрепленных SEO рекомендаций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Напишите скрипт парсинга флеш игр и картинок к ним и прикрутить к парсеру рерайтер для описания игр. Скрипт должен находить заданную категорию игр и парсить их на мой сайт в нужную категорию. Парсить должен по заданному времени и количеству и чтоб не повторял спарсенные игры. Спасибо. Жду ваших цен
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