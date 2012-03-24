Написание модуля

Здравствуйте!

Требуется написать новый модуль для сайта и интегрировать его в партнерскую программу. Без CMS. Все подробности скину в ТЗ.

От Вас необходимо: прекрасное знание php+mysql, ajax, умение работать с сессиями; ответственность, быстрая и качественная работа, валидный код с комментами, быть всегда на связи!

Нацеленность на длительное сотрудничество приветствуется.