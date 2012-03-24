Доработать функциональность сайта

1. Создать «умный» фильтр, с выбором только существующих записей

(т.е. в зависимости от выбора в одном выпадающем списке, содержание других изменялось., если например в поле назначение выбран Керамогранит, то в выпадающем списке цвет остались бы только те цвета, которые есть у керамогранита)

2. Создать поиск по названию в каталоге

3. Проверить на ошибки

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