Доработать функциональность сайта

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок202 просмотра
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1. Создать «умный» фильтр, с выбором только существующих записей

(т.е. в зависимости от выбора в одном выпадающем списке, содержание других изменялось., если например в поле назначение выбран Керамогранит, то в выпадающем списке цвет остались бы только те цвета, которые есть у керамогранита)

2. Создать поиск по названию в каталоге

3. Проверить на ошибки

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сайт keramika35.ru

12 лет назад
Renoigel
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад