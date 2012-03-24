Исправить 2 бага в магазине на Joomla + Virtualmar

Веб-программированиеЗавершен5 заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Не отправляются письма о заказе администратору

2) Ссылка на квитанцию, которая приходит на почту покупателя выдает 404

Движок, конечно, не девственен. Над ним немного поиздевался человек, который делал сайт.

Joomla
12 лет назад
Sl1v3r
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lehaaaa6794
Алексей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Алексей, как и обещал, быстро исправил ошибки на сайте, рассказал, в чем была причина. Я полностью доволен его работой!
Андрей замечательный работодатель. Когда я выполнил задание моментально пришла оплата за проект! Буду дальше сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • Программа поздравления друзей vkonakte

    $50

    1) После запуска программа отображаеться значком возле часов. 2) Считываем файл login.txt - берем от туда логин и пасс первого пользователя. 2) При запуске считываеться файл config.txt из папки программы в котором написан текст поздраления и прописан ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт Flash презентации

    К презентации подключаются пользователи, у одного из них права ведущего, у него есть право выбора SWF файла с сервера. После выбора этот файл появляется у всех подключенных пользователей и они могут видеть что с ним ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расширенный поиск на сайт и добавление новостей

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для нашего сайта недвижимости нужно сделать расширенный поиск и возможность добавление новостей с других сайтов,таких как из рук в руки и т.д. Интересует можно ли это реализовать на нашем сайте? И соответственно цена?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт ЧПУ для Joomla

    $50

    Нужно доработать ЧПУ для сайта на CMS Joomla, а именно сделать так что-бы фотографии в галереи отображались в модальном окне (при выключенном режиме ЧПУ галерея работает). Сайт: http://rusferm.ru/

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Начисление баллов за регистрацию - Joomla

    Joomla 1.7 установлен компонент биллинга сам биллинг работает нормально нужно сделать, чтобы каждому новому пользователю сразу же после регистрации начислялись подарочные баллы зарегистрировался человек, - получил 50 руб на счет в самом компоненте есть функция - "Баллы" в админке выбирается действие и ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на BITRIX (верстка и прогр.)

    $1000

    Требуется профессиональная верстка интернет-магазина на Bitrix по функционалу типа www.svyaznoy.ru www.zakazi24.ru www.003.ru и www.foroffice.ru www.vseinstrumenti.ru rozetka.com.ua. Дизайн и Техзадание во вложении – функционал расширенный, поэтому обязателен для ознакомления! Прошу обращаться специалистов с опытом и портфолио! Специалист ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать каталог на самописном движке

    Здравствуйте. Есть простой самописный движок. Есть верстка каталога видео-файлов. Нужно разобраться в движке и прилепить к нему эту верстку. Ничего критически сложного нет. Требования: php, mysql. Стандартные для программиста, в общем. Жду предложений, спасибо.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер title

    Добрый день! мне нужно написать парсер title, алгоритм работы следующий: ввожу адрес главной страницы и скрипт собирает все title на сайте. вывод в текстовый документ. нужно чтобы скрипт "ходил" по внутреним страницам сайта и собирал title

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад