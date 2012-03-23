Загрузка изображений в комментарии DLE

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для нашего сайта недвижимости нужно сделать расширенный поиск и возможность добавление новостей с других сайтов,таких как из рук в руки и т.д. Интересует можно ли это реализовать на нашем сайте? И соответственно цена?