Скрипт ЧПУ для Joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок160 просмотров
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Нужно доработать ЧПУ для сайта на CMS Joomla, а именно сделать так что-бы фотографии в галереи отображались в модальном окне (при выключенном режиме ЧПУ галерея работает).

Сайт: http://rusferm.ru/

Joomla
12 лет назад
gadiy
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
konstantinn
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Человек сразу в заявке к заданию указал место где нужно искать проблему, за что и получил деньги.
Спасибо за порядочность!
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