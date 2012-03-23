Плагин парсера под WP

Здравствуйте, Мне нужно интегрировать тему в PyroCMS (у меня сверстанный шаблон), а также написать 2 небольших модуля для нее: - простой каталог автомобилей для автоплощадки: добавление информации и картинок из админки и отображение на сайте в виде листинга ...