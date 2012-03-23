Запуск php-скрипта

Требуется доработка сайта на Joomla+VirtueMart ТЗ: Оформление сайта 1. Динамическое изменение ширины сайта. 2. Отображение товаров в виде плитки (пример: http://www.ozon.ru/). Количество товаров в строке также меняется динамически. По каждому товару должно выводить: название, цена, выбор количества, кнопка “купить” ...
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Задача: на одном выделенном сервере (CentOS) расположены 2 домена, на разных IP. Необходимо из php скрипта на одном домене запустить php скрипт на другом и получить его результат работы. File_get_contents() не предлагать.
Решение должно быть нересурсоемким, т.к. нагрузка на сервер и так достаточно большая.
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