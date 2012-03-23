Запуск php-скрипта

Задача: на одном выделенном сервере (CentOS) расположены 2 домена, на разных IP. Необходимо из php скрипта на одном домене запустить php скрипт на другом и получить его результат работы. File_get_contents() не предлагать.

Решение должно быть нересурсоемким, т.к. нагрузка на сервер и так достаточно большая.