Разместить коды счетчиков статистики на BigStreet

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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Самостоятельно не получилось — перестает грузиться footer, видимо скрипты надо выносить отдельно, либо заводить новую функцию. Короче, задание для тех, кто явно в этом разбирается..)

Нужно вставить два счетчика Яндекс.Метрика и Google Analytics

12 лет назад
german_l
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад