Php/mysql: Встроить в сайт рассылку новостей

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Требуется встроить в разарабатываемый сайт рассылку новостей (пока выбрали unisender),

Новости по категориям, то есть каждый подписчик получает новость соответствующей тематики.

PHPMySQL
12 лет назад
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад