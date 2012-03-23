Создание дополнительных полей в Joomla

Необходимо добавить дополнительные поля в Joomla, а именно телефон, адрес, и т.п. информация, которая будет отображаться в материале.

Для этого был установлен компонент К2 для Joomla, но его использование не принципиально, в том смысле, что по большому счету от К2 нужны только дополнительные поля.

То есть возможен просто хак шаблона. Единственный важный момент - это чтобы при обновлении Joomla и плагинов все эти хаки не пропали.

К2 тоже подходит мне, но возникла проблема внешнего вида шаблона.

Вот это вид обычной категории Joomla:

http://1.svadbayola.ru/zagsy

Внешний вид материала Joomla:

http://1.svadbayola.ru/zagsy/zags-medvedevo

А это внешний вид категории K2:

http://1.svadbayola.ru/photographers

Внешний вид материала Joomla:

http://1.svadbayola.ru/photographers/item/96-olesya-vedernikova

Нужно привести внешний вид к виду Joomla и при этом в шаблоне расставить в нужны местах дополнительные поля (телефон, адрес и т.п.)

Также в К2 ссылки выглядят слишком длинно, сделать по аналогии с Joomla, а именно убрать из ссылки item и порядковый номер материала.

Внизу материала K2 - выводятся комментарии, последние статьи пользователя, профиль и комментарии - это временно все отключить.

Не пишите в личные сообщения.

Сразу указывайте цену и сроки, а также что именно вы можете сделать (безопасный хак шаблона или настройка К2)

По сути все ТЗ я уже описал, основная задача это привести внешний вид в порядок