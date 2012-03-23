Внести изменения в parse.class движка DLE

Доброе утро, или уже у кого то день, уважаемые фриласнеры! На данный момент стоит задача, доработать скрипт, который должен собирать инфу с другого сайта, и сохранять его в отдельный файл. Что забирать: http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/interface-drivers-receivers-transceivers/2556324?k=max232&lang=en Категории. http://www.digikey.com/product-search/en Из того, что по ссылке(1), должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на DLE. Покажу конкретно, если нужно. Заполнен кучей новостей с картинками. Необходимо внедрить микроразметку Schema.org для Яндекс.Картинок:
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1122760&ncrnd=343
Пример текущей разметки:
Необходимо привести к виду понимаемому Яндексом, и не нарушить работу парсера в целом.
Винни-Пух
Винни-Пух залезает на дерево.
По сути нужно исправить лишь пару строк в 1020-тых строках файла parse.class.php. Реально на 10-15 минут работы. Но нужно хорошо знать движок, т.к служебные комментарии вроде используется и в некоторых регулярках. Иначе сделал бы сам. Поэтому, пожалуйста, не пишите, если вы хотите посмотреть и поразбираться. Вы должны понимать о чём идёт речь.
Оплата строго в WebMoney после того, как я проведу перестроение публикаций и проведу валидацию микроразметки.
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