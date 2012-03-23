Внести изменения в parse.class движка DLE

Есть сайт на DLE. Покажу конкретно, если нужно. Заполнен кучей новостей с картинками. Необходимо внедрить микроразметку Schema.org для Яндекс.Картинок:

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1122760&ncrnd=343

Пример текущей разметки:

Необходимо привести к виду понимаемому Яндексом, и не нарушить работу парсера в целом.

Винни-Пух

Винни-Пух залезает на дерево.

По сути нужно исправить лишь пару строк в 1020-тых строках файла parse.class.php. Реально на 10-15 минут работы. Но нужно хорошо знать движок, т.к служебные комментарии вроде используется и в некоторых регулярках. Иначе сделал бы сам. Поэтому, пожалуйста, не пишите, если вы хотите посмотреть и поразбираться. Вы должны понимать о чём идёт речь.

Оплата строго в WebMoney после того, как я проведу перестроение публикаций и проведу валидацию микроразметки.