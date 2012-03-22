Нужно решение на Битрикс по аналогу

Добрый день. Есть готовый сайт, сделанный на Wordpress. Сайт включает плагин который является API для мобильного приложения и через него осуществляется работа с данными. Сейчас есть несколько важных задач: - добавление мультивалюты продуктам - добавление объема для продуктов - изменение шаблонов - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
проект, который нравиться
infostart точка ru
есть еще много других... разных
но нужен именно такой по функционалу
сейчас задача
на сайте
добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы)
и потом перенести этот функционал на рабочий
две цифры от вас
1. за текущую задачу
2. за весь проект в целом(ориентировочно)
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