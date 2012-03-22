Нужно решение на Битрикс по аналогу

проект, который нравиться

infostart точка ru

есть еще много других... разных

но нужен именно такой по функционалу

сейчас задача

на сайте

http://test.stalintex.ru/1c/

добавить возможность пользователям добавлять в каталог(магазин) статьи или обработки (файлы)

и потом перенести этот функционал на рабочий

две цифры от вас

1. за текущую задачу

2. за весь проект в целом(ориентировочно)