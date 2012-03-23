Yandex маркет. Написать скрипт.

Нужен специалист по опенкарт. Есть проект. в нем необходимо совершить ряд доработок. Оплата вебмани по факту выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт для сбора информации с базы сайта для yandex market
Написать скрипт, который подключается к базе сайта на joomla+virtuemart
и собирает данные для списка товаров в csv для yandex market.
Скрипт должен лежать в папке на серваке, пользователь переходит по ссылке, нажимает кнопочку
"Создать таблицу", в результате скрипт проходится по базе и собирает нижеперечисленную
информацию, отображает на странице и создает csv.
Требования к csv:
-Первая строка файла (заголовок) должна содержать названия элементов, описывающих товарные предложения.
-Кодировка файла должна быть UTF-8.
-В качестве разделителя столбцов используется точка с запятой
В таблице должны быть следующие поля:
id - id товара с базы
type - "vendor.model" для всех без кавычек
available - "true"
url - url страница товара, формируется так http://mods-shop.ru/home/details/+"product_id с базы таблица vm_product"/+"category_id в product_category_xref"
price - цена товара с базы
currencyId - "RUR"
category - "название категори с базы"
picture - картинка сформирована по принципу http://mods-shop.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/+"значение с поля product_full_image"
delivery -"true"
local_delivery_cost - это стоимость доставки, если если товар дешевле 5000 рублей, то 200 рублей. Если дороже - бесплатно.
vendor - производитель, с поля mf_name в vm_manufacturer
model - название товара product_name
description - с поля product_desc
в таблице добавляються те товары для которых значение поля product_publish=Y(товар опубликован на сайте и доступен)
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Что нужно сделать. 1) Разработать диалоги аналогичные VK.COM или FACEBOOK.COM 2) Сделать общий однокомнатный чат, с возможностью добавлять фото, видео, смайлы в окно общения. Приват. Пример: chatovod.ru 3) Сделать возможным, размещение на стене нескольких фото,и видео на стене. Стена ...Закрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте, ищу ответственного и достаточно компетентного специалиста способного создать на основе моего ТЗ функционал для студии копирайтинга/рерайтинга. Верстка имеется, бюджет не большой, но в будущем нужны будут дорботки поэтому желательно сотрудничество на постоянной основе. Сроки ...Закрыт12 лет назад
- $20
Нужно написать 2 простеньких скрипта которые бы работали через get запросы. 1) В запросе передаеться логин пароль домен pop3 и порт. скрипт проверяет работает ли доступ и выдает ответ 1 или 0 то есть работает ...Завершен12 лет назад
Необходимо разработать сайт на основе данного шаблона http://www.2u.ru/templates/24176.html Интересует стоимость и сроки. Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать SQL-запрос который будет в CMS Wordpress удалять из текста статей любой кусок кода. Вроде бы есть такой запрос, но почему-то не работает, что-то по-видимому нужно исправить или написать новый. UPDATE `wp_posts` SET `post_content`= REPLACE(`wp_posts`, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Набор регулярных выражений для внедрения кода рекламных блоков Внедрятся код будет в различные сайты нет конкретной структуры Это может быть любая популярная цмс или самописный движок Конечно понятно что 100% сайтов не охватить некоторе после внедрения кода будут ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на liferay, на котором требуется доработка функционала. Работы много самой разной степени сложности (и простое, и не очень). Оставляйте предложения, если вы знакомы с этой cms и готовы взяться за работу (долгосрочное ...Закрыт12 лет назад
Исправить баг. Смотрим тз. РНР, движок самодельный. Срочно.Завершен12 лет назад
Нужно со страницы http://smallspb.ru/?id=40&perpage=1 поставить 301 редирект на http://smallspb.ru/shkoly-i-gimnazii Redirect 301 /?id=40&perpage=1 http://smallspb.ru/shkoly-i-gimnazii — не работает. В чём проблема?Закрыт12 лет назад