Yandex маркет. Написать скрипт.

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки150 просмотров
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Скрипт для сбора информации с базы сайта для yandex market

Написать скрипт, который подключается к базе сайта на joomla+virtuemart

и собирает данные для списка товаров в csv для yandex market.

Скрипт должен лежать в папке на серваке, пользователь переходит по ссылке, нажимает кнопочку

"Создать таблицу", в результате скрипт проходится по базе и собирает нижеперечисленную

информацию, отображает на странице и создает csv.

Требования к csv:

-Первая строка файла (заголовок) должна содержать названия элементов, описывающих товарные предложения.

-Кодировка файла должна быть UTF-8.

-В качестве разделителя столбцов используется точка с запятой

В таблице должны быть следующие поля:

id - id товара с базы

type - "vendor.model" для всех без кавычек

available - "true"

url - url страница товара, формируется так http://mods-shop.ru/home/details/+"product_id с базы таблица vm_product"/+"category_id в product_category_xref"

price - цена товара с базы

currencyId - "RUR"

category - "название категори с базы"

picture - картинка сформирована по принципу http://mods-shop.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/+"значение с поля product_full_image"

delivery -"true"

local_delivery_cost - это стоимость доставки, если если товар дешевле 5000 рублей, то 200 рублей. Если дороже - бесплатно.

vendor - производитель, с поля mf_name в vm_manufacturer

model - название товара product_name

description - с поля product_desc

в таблице добавляються те товары для которых значение поля product_publish=Y(товар опубликован на сайте и доступен)

12 лет назад
MediaVision
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
leechuck
Игорь 
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Как и всегда, все быстро и правильно!
Все отлично ! Сделал - Саша оплатил. Рекомендую !
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