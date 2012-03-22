Настроить 301 редирект с php-параметрами

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Нужно со страницы http://smallspb.ru/?id=40&perpage=1 поставить 301 редирект на http://smallspb.ru/shkoly-i-gimnazii

Redirect 301 /?id=40&perpage=1 http://smallspb.ru/shkoly-i-gimnazii

— не работает.

В чём проблема?

PHP
12 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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