Сверстать тему Prestashop

есть сайт promnasos.com есть страница, например: http://www.promnasos.com/catalog/diaphragm_pumps/dellmeco/4851/ Там много вложено под активными ссылками (через кьювери) и из-за этого страница весит чрезмерно много. Есть необхолдимость убрать это так, как реализовано на iphones.ru. Зайдите - любая новость разворачивается при нажатии на ...