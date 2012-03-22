Сверстать тему Prestashop

1. Проверить и настроить накопительную скидку (код оплаты и скидки уже написан) + скидку по бонусам 2. Позакрывать дырки на сайте 3. Поставить api яндекса на автоматическую оплату, соответственно она должна работать со скидками, базой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный шаблон http://dl.dropbox.com/u/35916136/work/projects_in_work/Magazin/index.html . нужна тема.
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