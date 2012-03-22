ActionScript презентация

Нужен человек который хорошо знает phpfox 3, для исправления ошибок которые присутствуют в этом скрипте, разработка дополнений по запросу! На данный момент интересует: 1. Фото альбом - нужно разработать фото альбом на подобии как "вконтакте" 2. Графити на ...
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Здравствуйте!
Мне нужно приложение созданное на Adobe Flash Builder, которое будет позволять загружать PDF файл и давать возможность рисовать на нем.
Данное приложение через swfObject будет получать хеш сессии для того чтобы другие пользователи могли подключиться именно к этой презентации, ничего особенного как в обычном флеш-чате.
Изначально при загрузке страницы появляется кнопка "Выбрать книгу", выбор происходит, например, из папки books находящейся на сервере. После того как пользователь выбирает книгу, она появляется вместо той кнопки(выбора книги), т.е. открывается первая ее страница. Вверху панелька навигации для перехода по страницам, примерно как в Adobe Reader, слева панелька для выбора инструментов. Из инструментов только карандаш красного цвета, остальное это "очистить все" имеется ввиду очищение от карандаша порисованного по книге, ползунок выбора масштаба.
Естественно все изменения которые делает 1 пользователь (у него будут особые права, также полученные через swfObj) будут отображаться у всех подключенных пользователей к этой конференции.
Идеальный пример это: http://demo.bigbluebutton.org/ введите свое имя и нажмите Join, там куча всего, но мне нужна та часть которая отвечает за презентацию.
Вот еще пример, только этот насколько я понял просто для чтения пдф: http://www.devaldi.com/?p=212
Более детально будет еще обсуждаться.
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