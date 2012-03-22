Бюджет по договоренности

Верстка и помощь в разработке на Yii framework

Здравствуйте!

Есть интерфейс, разработанный на закрытом framework'e с готовым дизайном и версткой. В данный момент занимаемся переносом функциональности интерфейса на Yii.

Нужна помощь в "натягивании" существующей верстки и дизайна на функциональность интерфейса, разработанного на Yii.

Прошу обращаться только имеющих реальный опыт верстки для Yii. Спасибо!

Оплата по-договоренности любым удобным для вас способом.

Интерфейс работает с базой MySQL и занимается только работой с данными БД

Исполнителю будет передан дамп базы, исходники и доступ к старому интерфейсу.