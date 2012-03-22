Есть каталог недвижимости (joomla) нужно чтобы в подробном описании каждого объекта: orion31.ru/component/option,com_estateagent/Itemid,22/act,object/task, showEO/id,133/ была яндекс карта (схема/спутник/народная) с отметкой местоположения объекта. Метка для каждого объекта должна ставиться вручную из админки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Верстка и помощь в разработке на Yii framework
Здравствуйте!
Есть интерфейс, разработанный на закрытом framework'e с готовым дизайном и версткой. В данный момент занимаемся переносом функциональности интерфейса на Yii.
Нужна помощь в "натягивании" существующей верстки и дизайна на функциональность интерфейса, разработанного на Yii.
Прошу обращаться только имеющих реальный опыт верстки для Yii. Спасибо!
Оплата по-договоренности любым удобным для вас способом.
Интерфейс работает с базой MySQL и занимается только работой с данными БД
Исполнителю будет передан дамп базы, исходники и доступ к старому интерфейсу.
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