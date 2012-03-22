Спарсить и сконвертить в яндекс.маркет товары.

Есть сайт http://fortunella.su/fortunella/index.html - в раздел Галерея не добавляются фотографии через админку, хотя опция там такая есть. Надо разобраться почему так происходит. Плюс было меню на русском и другой русский текст по сайту, внезапно вдруг исчез. ...