Спарсить и сконвертить в яндекс.маркет товары

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спарсить и сконвертить в яндекс.маркет товары.

Имеется магазин: *u

Требуется подготовить к отгрузке на яндекс товары в формате xls.

Xls - т.к. хотим вручную фильтровать товары перед отгрузкой.

Описание формата: http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1121123

Наши товары со ссылками на страницы товаров, прайс: http://*u/price.html

Укажите вашу цену за разработку конвертера + парсера и сроки.

Имеется модуль яндекс.товары, но нам нужна фильтрация перед отгрузкой.

12 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ivan_11
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$60
2 дня
Иван в сроки в два раза быстрее, чем договаривались, без лишних вопросов и моих трудозатрат выдал готовое скриптовое/ хостинговое решение, которое меня порадовало скоростью работы и корректностью выдачи результата. Порадовал профессиональный подход и оперативность выполнения задачи, постоянное присутствие на связи. В общем, всё сделал блестяще, умница. Хотел бы сотрудничать и далее.
Четкая и ясная постановка задачи. Всегда на связи. Приятно было работать.
  • Похожие заказы

  • Сложный промосайт на Flash

    $1000

    Требуется исполнитель для многофункционального Flash сайта. Эскиз и требования к сайту в приложении. Это не ТЗ, ТЗ будем составлять вместе. От вас хочу увидеть: - Несколько ваших работ - Ориентировочную цену - Ориентировочный срок разработки ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль на Simpla

    Всем привет! Нужен программист для починки модуля в интернет магазине на Симпле. Задача следующая: Дано: Модуль, который считает доставку по API гарантпоста: http://www.emspost.ru/ru/corp_clients/dogovor_docements/api/ В API что-то поменяли и считалка благополучно накрылась. Нужно: Привести модуль в рабочее состояние, в соответствии с обновленным API ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание PHP-скрипта

    Нужно написать относительно несложный PHP-скрипт для работников ресепшена гостиницы. Необходимо реализовать следующие функции: * существует анкета форма №5 для гостиниц, которая заполняется для гостей отеля (flm точка su/?actions=main_content&amp;id=2113). Необходимо реализовать веб-интерфейс для заполнения данной анкеты с ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Не добавляются фото, слетел русский текст

    Есть сайт http://fortunella.su/fortunella/index.html - в раздел Галерея не добавляются фотографии через админку, хотя опция там такая есть. Надо разобраться почему так происходит. Плюс было меню на русском и другой русский текст по сайту, внезапно вдруг исчез. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимация на сайте

    $100

    Нужен специалист по jquery для анимации на сайте, подробности кандидатам. Бюджет 2000р, срок – 2 дня, работы примерно на 10 часов, если хорошо свое дело знаете. работ по jquery достаточно много в целом подобных – чтото ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка несложного сайта на Drupal

    Здравствуйте. Необходимо сверстать простенький сайт на движок с несложной системой управления (вероятно drupal) Html версию страниц можно посмотерть по адресу enpodolsk.ru (по крайней мере, в опере должен показываться правильно). Большое колличество ссыок - не рабочие. Но в разделе ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поиск/фильтр MYSQL таблиц и программирование PHP

    $1500

    Здравствуйте, Вкратце нужно: перенести базу и скрипты на новый хостинг, прикрутить базу к сайту, сделать вёрстку работающим сайтом. Требования к кандидату: • Опыт в разработке сложных проектов; • Ответственность, внимательность и пунктуальность; • Перспектива продолжительного сотрудничества; • Отличное знание php + ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад