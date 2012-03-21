Не добавляются фото, слетел русский текст

Нужно внести ряд дополнений на сайт на modx, просьба писать строго программистам! нужно именно программирование. Оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://fortunella.su/fortunella/index.html - в раздел Галерея не добавляются фотографии через админку, хотя опция там такая есть. Надо разобраться почему так происходит.
Плюс было меню на русском и другой русский текст по сайту, внезапно вдруг исчез. Надо скорректировать.
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